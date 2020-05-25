МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Президент АФК "Система" и экс-гендиректор группы компаний "Детский мир", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, Владимир Чирахов вышел из уставного капитала "Детского мира", продав остававшиеся у него три акции, следует из сообщения компании.

В начале месяца Чирахов сократил свою долю в уставном капитале "Детского мира" с 1,06%, оставив себе три акции группы. Ранее, 30 апреля, он сократил долю до 1,06% с 1,5%.

"Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 0,0% / три акции. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента, а также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 0,0% / ноль акций", — говорится в сообщении. Это изменение в доле владения произошло 13 мая.

С октября 2012 года по апрель 2020 года Чирахов занимал должность гендиректора ГК "Детский мир", с 3 апреля 2020 года он был избран председателем совета директоров этой группы, а "Детский мир" возглавила заместитель гендиректора Мария Давыдова. Чирахов 20 апреля был также назначен президентом АФК "Система".

Как 6 мая пояснили РИА Новости в пресс-службе АФК "Система", сокращение доли Чирахова в "Детском мире" связано с переходом на работу в АФК в качестве президента компании. В дальнейшем он может также приобрести пакет акций "Системы", добавили в пресс-службе.

Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. После SPO АФК "Система" владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).