МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совет директоров группы компаний "Детский мир", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, рекомендовал дивиденды по итогам 2019 года в размере 2,217 миллиарда рублей, или 3 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

"Распределить часть чистой прибыли общества по результатам 2019 финансового года: выплатить дивиденды в размере 3 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО "Детский мир" номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов ПАО "Детский мир" 2 217 000 000 рублей", — говорится в сообщении.

"Детский мир" может выплатить в качестве дивидендов оставшуюся часть нераспределенной прибыли за четвертый квартал 2019 года до конца текущего года, сообщила гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова.

"Сохранение финансовой устойчивости — один из главных приоритетов компании в кризисный период. У нас есть финансовая возможность выплатить дивиденды в полном объеме благодаря сильной ликвидной позиции, однако ответственно относясь к будущему нашего бизнеса в условиях высокой турбулентности, мы предложили совету директоров принять именно такое решение", — сказала Давыдова, слова которой приводятся в релизе.

"Компания только в начале пути нормализации бизнеса, но мы уверены, что сможем рекомендовать совету директоров выплатить оставшуюся часть нераспределенной прибыли за четвертый квартал 2019 года до конца этого года", — добавила она.