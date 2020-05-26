МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверки в 56 субъектах Федерации на наличие картельного сговора между "Магнитом" и другими торговыми сетями, говорится в сообщении ведомства.

"ФАС поручила своим территориальным управлениям в 56 регионах провести проверки на предмет наличия картельного сговора между АО "Тандер" ("Магнит") и другими торговыми сетями", — говорится в сообщении.