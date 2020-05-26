ЛОНДОН, 26 мая — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири намерен оспорить в суде решение правительства Германии о поддержке авиакомпании Lusfthansa в размере 9 миллиардов евро, так как это, по его мнению, нарушает справедливую конкуренцию на европейском рынке бюджетных авиаперевозок.

Немецкие власти накануне одобрили пакет мер поддержки авиакомпании Lufthansa на 9 миллиардов евро, с условием, что государство получит долю в капитале компании в размере 20%, что будет сделано путем дополнительной эмиссии акций Deutsche Lufthansa AG.

"Ryanair будет обжаловать этот пример незаконной государственной помощи Lufthansa, которая приведет к массовому искажению конкуренции", — говорится в заявлении О'Лири.

По его мнению, господдержка позволит Lufthansa снижать цены на свои услуги, что затруднит конкуренцию для таких компаний, как Ryanair и EasyJet.