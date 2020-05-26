МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Farmina Pet Foods виновной в координации цен на корма для животных премиум-класса, говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России признала виновной "Фармина Пет Фудс" в незаконной координации цен на корма для животных премиум-класса. Компания координировала экономическую деятельность розничных интернет-магазинов", — сообщает регулятор.

Отмечается, что компания устанавливала и доводила через дистрибьюторов и субдистрибьюторов до интернет-магазинов, реализующих корма для домашних животных Farmina в розницу, минимальную розничную цену. "То есть компания координировала экономическую деятельность этих магазинов, осуществляла за ними контроль, а также оказывала воздействие на "нарушителей", угрожая прекратить отгрузку товара", — уточняет ФАС.

Тем не менее, поскольку компания устранила нарушения до принятия ведомством решения, предписание ей выдано не было.