МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила в тестовом режиме систему оформления ваучеров в электронном виде по неиспользованным из-за пандемии коронавируса билетам, сообщила журналистам пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова.

"Аэрофлот" запустил в тестовом режиме систему оформления ваучеров в электронном виде для пассажиров по неиспользованным из-за пандемии авиабилетам", — сказала Спивакова.

Для оформления электронного ваучера пассажир должен заполнить на сайте авиакомпании форму, предоставить, в том числе, номер неиспользованного билета, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. Как и при выдаче бумажного аналога, номинал электронного ваучера соответствует сумме оплаченной провозной платы.

"Напомню, при приобретении билетов с использованием ваучера пассажирам предоставляются дополнительные преимущества. В случае, если рейс был отменен, при оплате с использованием ваучера пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет. При этом для пассажиров с билетом по тарифу "Максимум" предоставляется однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет", — отметила Спивакова.

"Аэрофлот" до конца 2020 года будет предлагать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за некоторые авиабилеты. Вместо получения ваучеров пассажиры могут дважды изменить даты или направление билетов без штрафов. Ранее компания сообщала, что оформление производится в офисах собственных продаж, филиалах и представительствах компании.

"Аэрофлот" ранее уточнял, что получение ваучеров доступно пассажирам с билетами, приобретенными до 1 мая: с датой вылета в или из Китая с 18 февраля; с датой вылета в или из пунктов других зарубежных стран с 5 марта; с датой вылета по внутренним воздушным линиям с 18 марта (при условии своевременной отмены бронирования).