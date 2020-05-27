МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В Москве с о среды, 27 мая, для проезда действительны только те пропуска, которые были оформлены при помощи столичных сервисов.

В частности, подмосковные пропуска теперь недействительны.

Указ мэра столицы Сергея Собянина предусматривает ужесточение контроля за пропусками для проезда по мегаполису.

Как оформить пропуск для проезда по Москве?

Разрешения можно оформлять — вне зависимости от региона постоянной регистрации граждан — на портале nedoma.mos.ru,

Через SMS на номер 7377



По телефону 8(495)777-77-77.

Теперь, также с 27 мая, для оформления пропуска на передвижение по городу нужен паспорт гражданина России.

Иностранные граждане, которые работают в столице, должны обратиться в свою организацию.

Работодатели могут самостоятельно оформить пропуска для своих сотрудников.