МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В Москве с о среды, 27 мая, для проезда действительны только те пропуска, которые были оформлены при помощи столичных сервисов.
В частности, подмосковные пропуска теперь недействительны.
Указ мэра столицы Сергея Собянина предусматривает ужесточение контроля за пропусками для проезда по мегаполису.
Как оформить пропуск для проезда по Москве?
- Разрешения можно оформлять — вне зависимости от региона постоянной регистрации граждан — на портале nedoma.mos.ru,
- Через SMS на номер 7377
- По телефону 8(495)777-77-77.
Теперь, также с 27 мая, для оформления пропуска на передвижение по городу нужен паспорт гражданина России.
Иностранные граждане, которые работают в столице, должны обратиться в свою организацию.
Работодатели могут самостоятельно оформить пропуска для своих сотрудников.
https://1prime.ru/business/20200527/831520189.html