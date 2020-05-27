МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Компания "Аэроэкспресс", которая осуществляет перевозки пассажиров между Москвой и столичными аэропортами, с 15 июня снижает тариф до 300 рублей и планирует восстановить отменённые ранее поезда в аэропорты в полном объёме, сообщили журналистам в компании.

У "Аэроэкспресса" в настоящее время действует линейка тарифов. В частности, стандартный билет в одну сторону стоит 450 рублей при покупке заранее, обычный стандартный — 500 рублей. Бизнес стоит 1500 рублей. Компания из-за снижения пассажиропотока отменяла ряд рейсов в аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".

"С 15 июня на поездки в "Аэроэкспресс" будет действовать единый тариф "Стандарт" стоимостью 300 рублей. По тарифу "Бизнес" стоимость поездки составит 800 рублей… Также рассчитываем, что с 15 июня график движения поездов будет восстановлен в полном объёме", — сообщили в компании.

Генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева, слова которой привели в компании, отметила, что в новых условиях меняются возможности потребителей, и в этих реалиях "Аэроэкспрессу" необходимо предложить сервис, который будет отвечать двум главным критериям: безопасности и доступной цене. Она напомнила, что компания тщательно выполняет все необходимые санитарные мероприятия и предписания, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, строго следит за состоянием здоровья сотрудников.

"Мы пересмотрели и ценовую политику на время постепенного выхода из карантина, чтобы сделать поездку для пассажира более доступной, а тарифы предельно простыми. Провели опрос, отталкиваясь от полученных данных рассчитали стоимость, которая будет актуальна для пассажиров с учетом новой реальности, и с 15 июня снижаем стоимость билета до 300 рублей. Эта цена отвечает запросам как одиночных пассажиров, так и тех, кто обычно путешествует компанией, таким образом единый тариф позволит охватить все основные сегменты авиапассажиров. 300 рублей – это ощутимо выгоднее, чем поездка в аэропорт на такси", — процитировали слова главы "Аэроэкспресса".

Бисембаева добавила, что для "Аэроэкспресса" новый тариф – это антикризисный инструмент. "Мы стремимся к возвращению привычного пассажиропотока. Мы будем внимательно следить за динамикой, регулярно оценивать результаты и обратную связь от наших пассажиров. По мере восстановления будем принимать решение, есть ли необходимость возвращаться к прежней тарифной политике или же продолжать придерживаться новой", — привели в компании слова гендиректора.