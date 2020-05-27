МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Финансовое положение группы "Дело" — комфортно и контролируемо, группа ищет пути сокращения издержек, сообщил глава "Дела" Сергей Шишкарев в интервью телеканалу РБК.

Шишкарев, в частности, отметил, что наблюдается небольшое снижение перевозок у железнодорожного оператора "Трансконтейнер" в апреле-мае, в то же время в марте был зафиксирован рекордный объем перевалки контейнеров через порты группы. "У нас сегодня комфортная финансовая ситуация", — оценил он, подчеркнув при этом, что "говорить, о том, что мы вышли из пике", нельзя.

"Та грузовая ситуация и те небольшие потери в объемах, о которых я сказал, обеспечивают нас возможностью выполнять все ковенанты, которые есть сегодня перед нашими кредиторами. Сегодня ситуация… полностью под контролем. У нас есть небольшие резервы… мы ищем пути дополнительных доходов, мы сокращаем издержки — в частности, перевод на удаленную работу в определенном смысле позволил сократить расходы на административно-управленческий персонал, который добровольно пошел на снижение зарплаты", — отметил он.

"На сегодня у нас есть бюджет нынешнего года и у нас есть стресс-сценарий, но, слава богу, мы к стресс-сценарию и стресс-бюджету не переходим", — также сказал Шишкарев.

Шишкарев отметил, что на сегодняшний день нет "ни одного случая проникновения на территорию страны коронавируса через наши терминалы или работу и заходы судов на наши терминалы не было". Он также добавил, что всего на общий штат компаний группы в 9-10 тысяч человек приходится порядка 10 заболевших.

Группа компаний "Дело" — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа также владеет 99,6% железнодорожного оператора "Трансконтейнер".