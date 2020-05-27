МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Главный исполнительный директор группы "Дикси", крупного российского ритейлера, Игорь Плетнев покидает компанию, в этой должности его сменит топ-менеджер группы "Мегаполис", дистрибьютора потребительских товаров, Вячеслав Султанов, говорится в сообщении ритейлера.

"Группу компаний "Дикси" возглавит один из топ-менеджеров ГК "Мегаполис" Вячеслав Султанов. В новую должность он вступит 28 мая 2020 года и займется эффективным развитием бизнеса ГК "Дикси"…. В должности главного исполнительного директора Вячеслав Султанов сменит Игоря Плетнева, который принял решение покинуть ГК "Дикси", — говорится в релизе.

Ритейлер указывает, что Султанов в настоящее время входит в совет директоров "Мегаполиса", является вице-президентом по коммерции группы. Бенефициарами "Мегаполиса" являются предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, они же являются совладельцами DKBR Mega Retail Group, куда входит "Дикси".

Плетнев в 2011-2019 годах работал в X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), в частности, на позициях операционного директора "Пятерочки", директора по развитию стратегических бизнесов X5.

"Игорь Плетнев создал в группе компаний "Дикси" сильную команду профессионалов, способную оперативно и четко решать поставленные задачи. Совместно с коллегами мы продолжим реализацию стратегии компании и обеспечим рост капитализации и чистой прибыли", — сказал Султанов, слова которого приводятся в релизе.

Группа "Дикси" включает сеть одноименных магазинов, а также сети "Виктория" и "Мегамарт". Под управлением группы на конец 2019 года находилось 2 659 магазинов. "Дикси" входит в DKBR Mega Retail Group, которая также управляет сетями "Бристоль" и "Красное & Белое". В объединенном бизнесе предпринимателям Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51%, основателю сети "Красное & Белое" Сергею Студенникову — 49%.