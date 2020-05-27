МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Крупнейшие ритейлеры готовы к возобновлению с 1 июня работы в Москве непродовольственной торговли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет ведущие российские торговые сети).

Мэр столицы Сергей Собянин в среду в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что с 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю.

"Мы поддерживаем решение московских властей об открытии непродуктовой розницы в кратчайшие сроки. Крупнейшие ритейлеры готовы к возобновлению работы торговых сетей, в том числе и с учетом необходимости выполнения требований Роспотребнадзора по соблюдению мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией", — сообщили в АКОРТ.

"Москва и Московская область являются одними из важнейших, с точки зрения продаж, регионами, и открытие магазинов поддержит непродуктовую розницу, серьезно пострадавшую от закрытия магазинов на время карантина", — добавили в ассоциации.