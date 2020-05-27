МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Минтранс России объединил и опубликовал на своём сайте основные рекомендации пассажирам метро, самолётов, поездов, автобусов и водного транспорта на фоне ситуации с коронавирусом, следует из информации на его сайте.

"Для поэтапного выхода из режима противоэпидемических ограничений и восстановления перевозок авиационным, железнодорожным, автомобильным, городским наземным, морским и речным транспортом Минтрансом подготовлены временные рекомендации. Они одобрены Роспотребнадзором. Выход из режима ограничений будет проводиться в три этапа: режим распространения инфекции, режим стабилизации и штатный режим", — говорится в материалах.

Каждому из них соответствует свой перечень требований. Для транспортников главным приоритетом в этот период будет здоровье людей и постепенный безопасный выход на привычные объемы пассажиропотока.

САМОЛЕТЫ И АЭРОПОРТЫ

При передвижении авиатранспортом на первых двух этапах снятия ограничений на входе в аэровокзал, в аэропорту и на борту воздушного судна пассажир должен использовать защитные маски и перчатки. Бортпроводники будут заменять маски на новые каждые три часа. При посадке на воздушное судно, выходе из него и перемещении по салону необходимо помнить о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.

Также на первых двух этапах на входах в аэропорты, линиях контроля и при посадке осуществляется бесконтактное измерение температуры, а при входе в салон самолета необходимо обработать руки в перчатках антисептиком. В салоне нужно будет снять верхнюю одежду и разместить ее на полке для ручной клади на все время полета.

Питание на рейсах предоставляется либо в герметичной индивидуальной упаковке, либо должно разогреваться на борту. Питание, в том числе детское, напитки, принесенные пассажирами на борт, должны быть только в герметичной упаковке и не вскрыты.

На первом этапе снятия ограничительных мер режим "пристегните ремни" сохраняется во время всего полета. Далее – используется в стандартном режиме. На последнем этапе снятия ограничений восстанавливается обычная схема перемещения пассажиров в аэропортах и на борту воздушного судна. Требование ношения масок и перчаток сохраняется в случае выявления на борту пассажира с симптомами инфекционного заболевания.

ВОКЗАЛЫ И ПОЕЗДА

Минтранс напоминает, что на железнодорожных вокзалах маски и перчатки можно будет приобрести в кассах и в вендинговых аппаратах. На вокзалах будет выборочно осуществляться бесконтактная термометрия.

Температуру также будут измерять перед посадкой в поезд и в пути следования два раза в сутки. При подозрении на наличие инфекционного заболевания пассажир будет изолирован в специальном помещении.

"Разумеется, во время выхода из ограничительных мер необходимо соблюдение социальной дистанции в местах скопления людей", — отметили в министерстве.

АВТОБУСЫ, МЕТРО И СУДА

При поездках на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте, а также в метро пассажирам на первых двух этапах обязательно использовать защитные маски и перчатки. Надо соблюдать социальную дистанцию, в том числе при использовании сидячих мест.

Продажа билетов, в том числе в салоне транспортного средства, будет возможна только за безналичный расчет.

На морском и речном транспорте в текущем режиме ограничений для всех, заходящих на борт судна, продолжает действовать обязательный термометрический контроль, обязательно ношение защитных масок и перчаток. Проверка температуры будет осуществляться на входах в пассажирские терминалы и дважды в сутки во время поездки.

"В период снятия ограничений термометрический контроль будет сокращен до одного раза в сутки. На всех этапах ограничений при входе на судно обязательны обработка рук антисептиком и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра", — говорится в материалах Минтранса.

Пассажирам при посадке также придется заполнить специальную форму о состоянии здоровья с информацией о температуре тела, респираторных симптомах, возможных контактах с заболевшими и поездках в другие страны.

"На всех транспортных объектах и во время поездки вне зависимости от вида транспорта в течение всех трех этапов снятия ограничительных мер рекомендуется регулярная гигиена рук, соблюдение социальной дистанции, контроль собственных респираторных симптомов и температуры тела, а также минимизация операций за наличный расчет", — резюмирует ведомство.