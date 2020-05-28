МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Минтранс России разработал проект постановления правительства о возможности выдачи ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты, документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Предлагаемый в проекте порядок возврата провозной платы подготовлен ‎с учетом соблюдения баланса интересов перевозчиков и пассажиров ‎и распространяется на случаи возврата провозной платы по внутренним ‎и международным рейсам, отмененным в связи с короновирусной инфекцией, ‎а также отказа пассажира от воздушной перевозки на рейсах, которые не были отменены. Проектом предлагается установить правовые основания для использования пассажирами оплаченной провозной платы для оплаты будущих услуг перевозчика, в том числе билетов по другим маршрутам, в течении трех лет с даты отмены рейса", — говорится в записке к проекту.

"Пассажиру по его заявлению предоставляется подтверждение того, что ранее внесенные пассажиром денежные средства могут быть использованы им для заключения нового договора воздушной перевозки. По истечении ‎3-летнего периода неиспользованные денежные средства возвращаются пассажиру", — отмечается в документе.

Также в проекте предусмотрено право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия договора воздушной перевозки пассажира (в части даты, времени, маршрута).

Проект относится к договорам воздушной перевозки пассажиров, которые подлежали исполнению с 1 февраля ‎по международным перевозкам с Китаем ‎и с 18 марта по всем внутренним перевозкам и иным международным перевозкам. В документе отмечается, что к 19 марта во всех субъектах были введены ограничительные меры, которые достигли пика в апреле – мае. Поэтому заключение пассажиром договора воздушной перевозки в мае уже не является для него форс-мажором, в связи с чем отсутствуют основания применять к такому договору особый порядок, предусмотренный проектом.

"В этой связи, а также в целях исключения неопределенности по периоду времени, в течение которого действует особый порядок возврата провозной платы, проектом предусмотрено, что он распространяется на договора воздушной перевозки, которые были заключены до 1 мая 2020 года", — говорится в проекте.