МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Российский ритейлер "Спортмастер" готов открыть магазины в Москве в полном формате с 1 июня, заявил РИА Новости гендиректор компании Леонид Страхов.

Мэр столицы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. В частности, в среду на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин сообщил, что с 1 июня в Москве откроются непродовольственные магазины.

"Безусловно, готовы (открыть магазины — ред.) Вся компания "Спортмастер", включая и рядовых сотрудников всех магазинов, находятся на "низком старте" в ожидании возможности начать работу", — сказал Страхов.

По разрешению региональных властей "Спортмастер" уже открыл 102 магазина в полном формате, а 21 магазин — в усеченном формате, удовлетворяя требование по площади в 400 кв.м. Около 160 объектов работают в режиме выдачи онлайн-заказов.

"Большое количество розничных операторов работают с сезонным товаром. Открытие в начале июня даст им шанс на частичную продажу товара, закупленного на сезон, но замороженного последние два месяца в закрытых магазинах, и поможет стабилизировать сложное финансовое положение многих компаний", — считает Страхов.

По его мнению, открытие непродовольственных магазинов без ограничения площади не приведет к увеличению риска распространения COVID-19 при соблюдении разумных мер профилактики. "Потребители распределятся по большему количеству магазинов, что уменьшит плотность клиентов в работающих магазинах", — пояснил он.

Компания уже внедрила комплекс противоэпидемических мероприятий. "Данные меры включают строгий масочно-перчаточный режим, экранирование, многократную санитарную обработку помещений магазина, регулярный контроль температуры сотрудников в течение всего рабочего дня и социальное дистанцирование клиентов. При этом плотность клиентов в наших магазинах составляет не более одного человека на 15-20 кв.м., что в 4-5 раз лучше рекомендованного Роспотребнадзором норматива (4 кв.м. на человека)", — рассказал Страхов.