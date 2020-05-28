МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. РЖД с 29 мая возвращаются к обычной рассадке пассажиров в поездах дальнего следования — без дистанции, которая вводилась из-за ситуации с коронавирусом, заметили РИА Новости и подтвердили в пресс-службе компании.

РЖД ввели продажу билетов в поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции в апреле. Компания поясняла, что рассадка в купе, плацкарте и вагонах с местами для сидения является временной мерой, которая позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию, рекомендованную главным санитарным врачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Корреспондент РИА Новости проверил ряд направлений и поездов в приложении РЖД — билеты на 28 мая продавались еще с учетом дистанции. Например, в сидячих поездах, где по два ряда сидений, билет можно купить на места только у окна, соседнее место автоматически показывается занятым. Если в ряду три места, среднее из них автоматически показывалось занятым. Однако на 29 мая уже можно купить билеты на место возле окна и рядом.

"Холдинг РЖД следует временным рекомендациям по профилактическим мерам для обеспечения противоэпидемической безопасности пассажирских перевозок железнодорожным транспортом, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором. На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажи на все места", — сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Регионы постепенно стали выходить из режима ограничений, введенных из-за коронавируса. Минтранс России подготовил и согласовал с Роспотребнадзором меры для разных видов транспорта на время выхода из режима ограничений. Они официально опубликованы в конце мая. В частности, в рекомендациях для поездов дальнего следования не прописывается дистанционная рассадка пассажиров.

Документ предписывает при этом визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке и измерение температуры в пути следования два раза в сутки, проведение влажной уборки не реже двух раз в сутки по мере необходимости с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, уборку туалетов с обязательным мытьём полов и стен на высоте 1,5 метра не менее 4 раз в сутки и, по мере необходимости, также с применением дезинфицирующих средств. Журналы в поезде запрещены.

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, предлагается сохранить определенные требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и не проводить визуальный контроль за состоянием пассажиров.