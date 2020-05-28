МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Банк России работает над запуском цифровой ипотеки на отечественной блокчейн-платформе, направил соответствующие предложения в правительство и Росреестр, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мастерчейн стал работать с электронными закладными, у нас 9 банков, один спецдепозитарий и Росреестр участвуют в работе по электронным закладным. В принципе, электронные закладные на распределенном реестре — это основа для того, чтобы запустить дальше цифровую ипотеку. И то, что мы сейчас дали как предложение непосредственно в правительство и Росреестр — это доработать процесс для того, чтобы полный цикл операций по цифровой ипотеке был реализован на мастерчейне", — сказала она на онлайн-заседании рабочей группы по годовому отчету ЦБ.

Мастерчейн – первая сертифицированная в России блокчейн-платформа, получившая положительное заключение ФСБ. Мастерчейн дает участникам финансового рынка дополнительные гарантии безопасности совершения транзакций и обмена данными. Оператор платформы мастерчейн — ассоциация "Финтех".