МАДРИД, 28 мая — ПРАЙМ. Акция протеста проходит около здания завода Nissan в Барселоне, о закрытии которого стало известно в четверг. Nissan закрывает производство в Барселоне

Несколько сотен человек собрались перед входом на территорию завода, они жгут покрышки, свидетельствуют кадры, которые транслировал телеканал 24 Horas. Протестующие перекрыли ряд соседних улиц.

В четверг стало известно, что японский автоконцерн Nissan принял решение о закрытии своего завода в Барселоне. В 2019 году производство Nissan в Каталонии составляло около 30% от максимальных мощностей. Ситуация резко ухудшилась в связи с эпидемией COVID-19, из-за которой завод в середине марта временно приостановил свою деятельность до апреля. В начале мая сотрудники начали бессрочную забастовку, требуя от руководства определиться с будущим завода.

Закрытие завода обойдется концерну в 1 миллиард евро, около 3 тысяч человек останутся без работы, закрытие завода косвенно затронет в общей сложности 25 тысяч человек.

Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя заявила, что испанское правительство сожалеет о решении Nissan, и пообещала, что власти страны "продолжат искать формулы, чтобы сохранить рабочие места".

Экстренное заседание в связи с закрытием завода проводит глава каталонского женералитета Ким Торра.

Решение о закрытии завода осудил один из крупнейших профсоюзов Испании Рабочие комиссии (CCOO).