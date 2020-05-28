МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Банк России отложил ужесточение выдачи ипотеки в зависимости от долговой нагрузки, при необходимости в будущем может рассмотреть этот вопрос, заявила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

ЦБ в конце прошлого года сообщил, что намерен с 1 июля 2020 года ужесточить для кредитных организаций выдачу ипотеки: отчисления банков в резервы будут поставлены в прямую зависимость от долговой нагрузки и первоначального взноса заемщика.

"Мы, как и все остальные регуляторы, приняли решение отложить ужесточительные меры. Я думаю, что где-нибудь в будущем, когда такая необходимость возникнет, мы рассмотрим, но сейчас такой необходимости нет", — ответила Юдаева на вопрос о планах регулятора ужесточить выдачу ипотеки при высокой долговой нагрузке с 1 июля.