МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) транспортной группы Fesco в иностранной и местной валютах до "ССС" с "ограниченного дефолта" ("RD"), говорится в релизе агентства.

"РДЭ на уровне "ССС" отражает улучшение финансовой гибкости Fesco после реструктуризации долга компании…", — объясняет рейтинговое действие агентство.

Fitch ожидает, что показатели кредитоспособности Fesco ухудшатся в 2020 году в результате слабого спроса, вызванного пандемией коронавируса и постепенно восстановятся в 2021 году. Агентство прогнозирует, что соотношение чистого левериджа к денежным средствам от операционной деятельности (FFO) достигнет максимума в 2020 году в 5,5х. В 2021 году показатель, по мнению Fitch, восстановится до 4,3х.

Агентство также ожидает, что компания сгенерирует отрицательный или нейтральный свободный денежный поток, которого будет недостаточно для покрытия сроков по погашению долга согласно текущему графику выплат. "Fitch понимает, что Fesco может и готова полностью погасить облигации, как только это станет технически возможным…", — пишет агентство.

Пандемия коронавируса, по мнению агентства, приведет к снижению объема перевозок, что повлияет на показатели кредитоспособности и показатели EBITDA. По мнению агентства, грузооборот на железных дорогах упадет на 15-20% в годовом выражении, но начнет восстанавливаться в 2021 году.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежат ВМТП, железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Пакет в 32,5% акций Fesco принадлежит Зиявудину Магомедову, 23,8% — компаниям, контролируемым Марком Гарбером (одним из контролирующих акционеров GHP Group), 17,4% — TPG Capital, 26,3% — другим акционерам или находятся в свободном обращении.