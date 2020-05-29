МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Государственная компания "Росагролизинг" впервые разместила на долговом рынке пятилетние бонды на сумму в 8 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше первоначального индикативного объема. В ходе бук-билдинга было подано 53 заявки от инвесторов, включая банки, управляющие и страховые компании, а общий спрос превысил 15 млрд рублей. Эксперты называют принимаемые компанией меры своевременными и ожидают дальнейшего развития сельскохозяйственного лизинга в России.

Номинальная стоимость каждой облигации "Росагролизинга" составила одну тысячу рублей, финальная ставка купона установлена на уровне 7,35% годовых. Организаторами размещения стали АО "Россельхозбан", ПАО "Московский Индустриальный Банк" и ПАО "Совкомбанк".

Как ожидается, привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие лизингового механизма в российском агропромышленном комплексе с целью масштабирования бизнеса и достижения мультипликативного эффекта от бюджетных средств. Обновление парка агротехники призвано помочь отрасли выйти на ключевые целевые показатели, в том числе по увеличению аграрного экспорта до уровня 45 млрд долларов к 2024 году. При этом, по заявлению кампании, в конечном итоге основную выгоду от размещения получат малые и средние сельскохозяйственные предприятия, доля которых в портфеле АО "Росагролизинг" превышает 70%.

"Выход "Росагролизинга" на долговой рынок – это новый этап не только в работе компании, но и в понимании властью технического развития отрасли. Во всем мире лизинг признан наиболее эффективным финансовым инструментом в этой сфере. Сегодня очевидно активное развитие этого механизма в России, увеличение объемов господдержки, использование лизинговыми компаниями новых источников фондирования", — прокомментировал размещение генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

По его словам, выпуск бондов "Росагролизингом" формирует позитивный тренд, который позволит ускорить модернизацию предприятий АПК, повысить объемы и эффективность сельхозпроизводства, сформировать основу для интенсивного наращивания экспорта. При имеющемся уровне технического оснащения добиться стратегических целей, которые ставит государство перед отраслью, практически невозможно, отмечает эксперт, при этом бюджет не бездонный и, очевидно, нужно искать дополнительные возможности для финансирования этого направления.

"Решение "Росагролизинга" занять средства на рынке можно оценить как адекватное ситуации и своевременное, — добавил Дмитрий Орлов. — Это в том числе говорит о тонком "чувстве момента" и у руководства компании, и у Минсельхоза, который осуществляет полномочия акционера. Очевидно, что у министра Дмитрия Патрушева и Павла Косова, которые когда-то вместе работали в ВТБ, неплохой уровень взаимопонимания и единое понимание перспектив развития отрасли".

В прошлом году "Росагролизинг" заметно нарастил объемы бизнеса и отданной в лизинг техники. По итогам года компанией было поставлено свыше 7 000 единиц техники и оборудования стоимостью 25,5 млрд рублей, что на 62% больше итогов 2018 года. За пять месяцев текущего года объем нового бизнеса АО "Росагролизинг" составил 17,8 млрд рублей.

Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" в конце 2019 года присвоило "Росагролизингу" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruA" со стабильным прогнозом. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings тогда же улучшило свой прогноз по ранее присвоенному компании кредитному рейтингу "ВВ" до позитивного.