МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Мадридский "Реал" сохранил первое место в списке самых дорогих европейских футбольных клубов в 2020 году по версии консалтинговой компании KPMG.

Рейтинг опубликован на сайте footballbenchmark.com. Стоимость "Королевского клуба" оценивается в 3,478 миллиарда евро, на второй строчке остается английский "Манчестер Юнайтед" (3,342), замыкает тройку испанская "Барселона" (3,193), поднявшаяся на одну строчку.

Также в топ-10 вошли мюнхенская "Бавария" (2,878), английские "Ливерпуль" (2,658), "Манчестер Сити" (2,606), "Челси" (2,218), "Тоттенхэм" (2,067), французский "Пари Сен-Жермен" (1,911) и лондонский "Арсенал" (1,852).