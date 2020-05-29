МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получает сообщения из Татарстана и Алтая о занижении закупочных цен у производителей молока, в связи с этим ведомство запросило информацию у крупнейших молокоперерабатывающих компаний, сообщает пресс-служба регулятора.

"В ФАС России поступают сигналы из Алтайского края и Республики Татарстан о занижении закупочных цен на сырое молоко у сельхозпроизводителей…. В связи с поступающими в ведомство сообщениями о снижении закупочных цен у производителей сырого молока служба запросила информацию у крупнейших молокоперерабатывающих компаний", — говорится в сообщении.

Как отметил замглавы ФАС Павел Заборщиков, чьи слова приводятся в сообщении, при снижении закупочной цены снижения цен на полках магазинов ведомство не фиксирует.

При этом регулятор приводит данные Росстата: стоимость сырого молока в "высокий сезон" в мае и июне, когда товара на рынке становится больше, а издержки на его производство – ниже, в прошлые годы была выше. "Так, в 2017, 2018 и 2019 годах средняя по стране цена составляла 25, 23,7 и 25 рублей соответственно", — говорится в сообщении. При этом фермеры Алтайского края сообщают о снижении цены литра до 15-17 рублей с 20-22 рублей.

"Если выяснится, что молокоперерабатывающие предприятия намеренно провоцируют снижение закупочных цен на сырое молоко у фермеров, ставя сельхозпроизводителей в безвыходное положение, а сами при этом оставляют цены на прежнем уровне без обоснованных на то причин, служба незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования", — подытожила и.о. начальника управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Лариса Вовкивская.