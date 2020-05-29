Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Михаил Мишустиин включил средства массовой информации в перечень пострадавших от коронавируса отраслей.
Полугодовая отсрочка по уплате всех налогов вошла в число мер поддержки, которыми смогут воспользоваться СМИ РФ, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Издатели книг, газет, журналов, периодики, тв и радио, сетевые издания, информагентства в РФ смогут воспользоваться мерами поддержки.
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