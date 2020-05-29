МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Немецкий концерн Lufthansa в споре с властями об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи может при необходимости рассмотреть возможность особого варианта банкротства, сообщил журнал Focus со ссылкой на членов наблюдательного совета авиакомпании.

Немецкие власти на этой неделе одобрили пакет мер поддержки авиакомпании Lufthansa на 9 миллиардов евро, с условием, что государство получит долю в капитале компании в размере 20%, что будет сделано путем дополнительной эмиссии акций Deutsche Lufthansa AG.

Банкротство, при котором концерн сохранит самоуправление, имеет явные преимущества по сравнению с государственной помощью, пояснили в наблюдательном совете. Так, например, в случае банкротства Lufthansa сможет приостановить возврат денег за билеты, общая сумма которых составляет до 1,8 миллиарда евро. Кроме того, оно упростило бы увольнения и закрытие нерентабельных дочерних фирм. Таким образом гораздо больше, чем 10 тысяч человек, могут лишиться своих рабочих мест.

"Отказ от пакета помощи — это сигнал федеральному правительству еще раз провести переговоры с Брюсселем", — цитирует Focus члена наблюдательного совета.

Сейчас, по собственным данным, Lufthansa теряет миллион евро в час. Денежный резерв примерно в четыре миллиарда евро будет исчерпан к осени. Поэтому банкротство при самоуправлении возможно не ранее 2021 года.