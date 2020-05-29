МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. В целях оптимизации расходов французская компания Renault закроет марку Alpine.

Под этим брендом концерн выпускал спорткары A110.

Как сообщает производитель, за следующие три года концерн планирует сэкономить 2 млрд евро, используя для этого различные меры.

В частности, будет перепрофилирован завод в Дьеппе на северо-западе Франции. Здесь закончат выпускать спортивные автомобили Alpine A110. Модель не получит преемника и будет снята с производства до 2023 года.

Первая и ставшая единственной модель возрожденного бренда была представлена покупателям весной 2017 года. В настоящее время купе Alpine A110 выпускается в различных версиях.