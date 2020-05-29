МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 21 июля предварительные слушания по иску "Роснефти" к ООО "БизнесПресс", учредителю и издателю газеты РБК, о взыскании 43 миллиардов рублей, следует из информации, появившейся в пятницу в картотеке арбитражных дел.

"Роснефть" 20 мая сообщила, что обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти".

Компания заявила, что это утверждение ввело в заблуждение общественность, представителей рынка и регуляторов, намеренно исказило истинную суть сделки по полному прекращению деятельности ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и продаже компанией венесуэльских активов с их переходом под контроль компании, принадлежащей Российской Федерации.

По мнению "Роснефти", редакция РБК использовала "провокационное заявление", создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, "спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ", тогда как в цитируемых публикацией РБК материалах есть информация о переходе венесуэльских активов в собственность России.

РБК 21 мая сообщил, что получил исковое заявление "Роснефти". Как отмечалось в сообщении, поводом для иска стал заголовок статьи о том, что ООО "ЧОП "РН-Охрана-Рязань", принадлежащее государственной "Росзарубежнефти", 13 мая стало владельцем 80% в Национальном нефтяном консорциуме (ННК), что следует из данных ЕГРЮЛ". Сообщалось также, что истец требует взыскать с РБК 43 миллиарда рублей. Гендиректор РБК Николай Молибог, которого цитирует сайт, рассказал, что редакция "восхищена" оценкой их влияния на "происходящее на российском и мировом рынках". Руководитель Объединенной редакции РБК Петр Канаев заявил, что вариант заголовка, который стал поводом для иска, абсолютно корректен.

"Роснефть" в апреле закрыла сделку по продаже бизнеса в Венесуэле государственной компании, на 100% принадлежащей правительству РФ. Покупателем выступила компания "Росзарубежнефть", учрежденная 28 марта правительством в лице Росимущества с уставным капиталом 322,752 миллиарда рублей.

"Роснефть" в 2016 году уже подавала иск к РБК о защите деловой репутации из-за статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", в которой утверждалось, что глава "Роснефти" Игорь Сечин якобы попросил правительство защитить "Роснефть" от возможного увеличения доли BP в капитале российской компании. Истец требовал от РБК 3,2 миллиарда рублей. Спор завершился в кассационной инстанции утверждением мирового соглашения. Ответчики признали, что сведения в статье не соответствуют действительности.