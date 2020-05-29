МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Возврат денег за авиабилет в случае, если пассажира не пустили в аэропорт из-за повышенной температуры, возможен, если ему дадут больничный лист, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании S7.

Росавиация ранее опубликовала методические указания по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений. В соответствии с ними пассажиру на входе в аэропорт и при посадке на борт измеряется температура. Если она повышена, то его не пустят в аэропорт или самолет.

"При обнаружении у пассажира повышенной температуры в аэропорту приглашаются сотрудники медицинской службы, которые должны принять решение о направлении на больничный. Возврат полной стоимости авиабилета по больничному листу возможен. Приезжать в аэропорт лучше заранее, чтобы в таком случае успеть сообщить авиакомпании до окончания регистрации, что пассажир не полетит", — сказали в пресс-службе.

В компании также порекомендовали пассажирам внимательно относиться к своему самочувствию накануне путешествия. Там отметили, что надеются избежать случаев, когда повышенная температура обнаружится при посадке на борт, так как контроль температуры происходит еще до этого — в аэропорту.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 миллиона случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.