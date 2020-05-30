МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. После отмены коронавирусных ограничений лидировать по безработице будет сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением массовых мероприятий. Также под удар попадут те, для кого важную роль играют командировки сотрудников, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по макроэкономическому анализу агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

"Чемпионами" по безработице, скорее всего, станут сфера услуг, связанных с развлечениями, туризмом и проведением мероприятий, в меньшей степени ресторанный бизнес. Скорее всего, даже после снятия основных ограничений, массовые мероприятия будут сильно урезаны, а люди не будут гореть желанием участвовать в них из соображений безопасности", — считает он.

Принуждение к использованию дистанционных технологий также способствует долгосрочному снижению уровня командировок. Поэтому географически наибольший удар получат столицы, курортные зоны и города-миллионники. С другой стороны, в торговле, обороты которой не снижаются, возможен переток сотрудников между направлениями или в службы доставки.

По мнению Табаха, нынешний кризис сильно отличается от предыдущих тем, что под ударом оказались не крупнейшие компании (за исключением связанных с пассажирскими перевозками), а малый и средний бизнес, с большим количеством трудовых ресурсов. С другой стороны запущены программы поддержки занятости и созданы стимулы к регистрации в качестве безработных.

"В результате мы гарантированно увидим рост и официальной зарегистрированной безработицы, и безработицы учтенной по методике МОТ. Пик, скорее всего, будет достигнут к началу осени на уровне 7-8%, что ниже, чем на пике в 2009 году", — прогнозирует он.

В целом, с учетом специфики российского рынка труда можно ожидать развития ситуации по европейскому пути — медленный рост безработицы с концентрацией в определенных отраслях и регионах. Американский путь с резким ростом и не менее резким спадом безработицы – вряд ли наш сценарий. Зато урезание зарплат и премий и чисто физическое сокращение числа работников-мигрантов весьма вероятны.