МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замминистра транспорта России Владимира Токарева одновременно руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор), соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Токарев занимает пост замминистра транспорта, курирующего железные дороги, с ноября 2018 года. Росжелдор возглавлял Владимир Чепец.

"Назначить Токарева Владимира Александровича заместителем министра транспорта Российской Федерации — руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, освободив его от занимаемой должности", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заместитель министра транспорта России будет одновременно возглавлять и Федеральное агентство железнодорожного транспорта.

Кабмин ранее объединил должности главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) и первого заместителя министра транспорта РФ. Этот пост занимает Александр Нерадько.