УФА, 30 мая — ПРАЙМ. На борьбу с коронавирусом в общей сложности будет потрачено около 500 миллиардов рублей, сумма сопоставима с программой модернизации первичного звена, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На борьбу с коронавирусной инфекцией из всех бюджетов мы планируем, что будет потрачено порядка 500 миллиардов рублей, это очень значительная сумма, которая сопоставима… со всей программой модернизации первичной медико-санитарной помощи", — сказал Мурашко, выступая на видеоконференции "Особенности помощи онкологическим больным в условиях коронавирусной инфекции COVID-19".