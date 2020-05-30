МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал возможность частным медицинским клиникам получать субсидии для стимулирующих выплат медикам, борющимся с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.

"Частные больницы смогут получать субсидии на стимулирующие выплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что изменения в правилах предоставления субсидий обусловлены тем, что в некоторых регионах частные медорганизации работают с больными коронавирусом наряду с госбольницами. Согласно постановлению, решение о предоставлении таким клиникам средств на стимулирующие выплаты персоналу будут принимать руководители субъектов.

Премьер также обязал руководителей регионов обеспечить в кратчайшие сроки выплаты медработникам, помогающим больным с COVID, ждать даты зарплаты медработникам не нужно.

Ранее специальную федеральную надбавку врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, установили по предложению президента РФ Владимира Путина в размере, соответственно, 80 тысяч, 50 тысяч и 25 тысяч рублей.