МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил участникам Совета безопасности обсудить, что будет происходить в странах, открывающих границы для туризма.

"Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически уже открываются, либо заявили о полном открытии", — заявил глава государства на заседании Совбеза.

По его словам, нам надо обсудить вопросы, связанные с тем, что будет происходить не только у нас в России, но и вокруг.