МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что пока не удалось вывезти всех россиян, находящихся за границей. Это произошло из-за ограничений, связанных с пандемией.

"По имеющейся у меня информации, мы ещё не всех вывезли наших граждан, которые хотели бы выехать на родину, в Россию, но застряли за границей в связи с пандемией", — сообщил глава государства в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

По его словам, вывозные рейсы до сих пор организуются.