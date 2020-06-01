МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в мае 2020 года снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 100,5 миллиона тонн, сообщила компания.

РЖД в мае 2020 года прогнозировали падение погрузки на 5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сильнее всего снижались перевозки каменного угля, нефтеналивных грузов и метпродукции, сообщал в мае в ходе онлайн брифинга замгендиректора компании Алексей Шило.

Погрузка на сети РЖД в январе-мае текущего года, сообщила компания в понедельник, снизилась на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 508 миллионов тонн.