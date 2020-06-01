МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Мечела" на заседании в минувшую пятницу рекомендовал дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2019 года в размере 3,48 рубля на ценную бумагу, дивиденды по обыкновенным акциям предлагается не начислять, следует из сообщения компании.

Тем самым совокупный размер выплат по префам может составить порядка 482,87 миллиона рублей. Годовое собрание акционеров назначено на 30 июня в форме заочного голосования. Реестр на получение дивидендов закрывается 17 июля. Остаток прибыли в размере 1,508 миллиарда рублей рекомендуется оставить нераспределенным.

По итогам 2018 года "Мечел" начислил дивиденды из расчета 18,21 рубля на привилегированную акцию (или порядка 2,527 миллиарда рублей в целом), обыкновенные бумаги в который раз остались без выплат.

Уставный капитал "Мечела" включает 416 миллионов 270,745 тысячи обыкновенных и 138 миллионов 756,915 тысячи привилегированных акций. В свободном обращении находится около 60% привилегированных акций, а 40% контролирует сама компания. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Игорь Зюзин (50,54% обыкновенных акций).

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, в ее состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. В 2019 году компания сохранила добычу угля на уровне 18,8 миллиона тонн, выпуск стали снизился на 7% — до 3,6 миллиона тонн.