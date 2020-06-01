ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 июня будет допускать на самолеты только пассажиров в медицинских масках и после измерения температуры тела, сообщает пресс-служба перевозчика.

"С 1 июня 2020 года авиакомпания "Уральские авиалинии" вводит новые правила обслуживания пассажиров на борту для обеспечения дополнительной безопасности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры будут допускаться на борт воздушного судна только в медицинских масках, которые не рекомендуется снимать в течение всего полета. Замена средств защиты будет производиться бортпроводниками при длительности полета более трех часов. Также пассажирам будет выдаваться индивидуальный комплект антисептических салфеток. При посадке на рейс, по данным авиакомпании, будет проводиться обязательное бесконтактное измерение температуры тела, при этом пассажиры должны соблюдать дистанцию от полутора метров.

В пресс-службе подчеркнули, что пассажирам без масок и с повышенной температурой может быть отказано в перевозке.

"Данные меры являются временными и введены с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Они будут поэтапно смягчаться вплоть до возвращения к обычному режиму пребывания и обслуживания на борту", — уточнили в авиакомпании.