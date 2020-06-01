МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Крупнотоннажный газовоз "Совкомфлота" "Кристоф де Маржери" с партией СПГ для Китая первым в истории мирового судоходства преодолел восточную часть Северного морского пути (СМП) в мае — на два месяца раньше обычного, сообщила пресс-служба судоходной компании.

"Кристоф де Маржери" 31 мая завершил переход по трассе СМП в рамках коммерческого рейса в Китай с грузом сжиженного природного газа с проекта "Новатэка" "Ямал СПГ". Переход из порта Сабетта до мыса Дежнева занял 12 суток. Судно преодолело 2563 морских мили.

"Крупнотоннажное судно такого класса впервые в истории мировой судоходной отрасли преодолело СМП в восточном направлении в мае, когда ледовые условия в восточном секторе СМП остаются достаточно сложными. Традиционно навигация в этом секторе СМП открывалась в июле", — говорится в сообщении. Проводку танкера осуществлял атомный ледокол "Ямал".

"Майский рейс танкера "Кристоф де Маржери" по СМП позволяет сделать еще один шаг к раскрытию транзитного потенциала Севморпути и значительно расширить окно транспортных возможностей, что повышает эффективность арктических индустриальных проектов", — прокомментировал РИА Новости генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов.

"Проход танкера "Кристоф де Маржери" доказал, что трасса Севморпути становится доступна для коммерческой перевозки грузов на два месяца раньше традиционного начала летней навигации в Арктике. Сделан еще один серьезный шаг к тому, чтобы круглогодичная навигация по восточному маршруту стала реальностью", — добавил он.

"Мы активно работаем над расширением навигационного сезона по восточному сектору СМП и рассчитываем на дальнейшее развитие государственной поддержки этого торгового маршрута", — сказал в свою очередь глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чьи слова приводятся в релизе компании.

КАК ЭТО БЫЛО…

"Совкомфлот" указывает, что этот рейс – результат тщательной работы многих лет, в течение которых компания реализовывала в Арктическом морском бассейне все более сложные транспортные проекты.

"Ледовая обстановка на маршруте соответствовала предварительным прогнозам… В ходе рейса газовоз шел с безопасной для текущих ледовых условий скоростью, периодически останавливаясь при прохождении торосов, в ожидании работы ледокола по прокладке канала: в Карском море, на подступах к проливу Вилькицкого, и в Чукотском море, при обходе островов Врангеля и Геральд с севера. Во всех случаях причиной остановки стали поля толстого торосистого льда и сильное ледовое сжатие под действием ветра", — рассказал РИА Новости капитан "Кристофа де Маржери" Сергей Гень.

По его словам, в целом условия рейса позволили судну выдержать заранее проложенный маршрут. "Кристоф де Маржери" отклонился от него лишь один раз.

"В этом сезоне в Восточном секторе Арктики сохраняется та же ледовая обстановка, которая наблюдалась на протяжении последних лет. Справедливости ради необходимо отметить, что ледовая обстановка последних лет несколько легче средних многолетних значений", — добавил капитан.

…И ЧТО ЭТО ДАЕТ?

Майский рейс "Кристофа де Маржери" подтверждает, что наиболее эффективный путь развития Севморпути как транспортного коридора – строительство грузовых судов, соизмеримых по мощности с ледоколами, отмечают в компании. "Совкомфлот" добавляет, что выполнение рейса позволило накопить большой объем информации, необходимой для расчета экономической эффективности коммерческого транзита грузов по СМП.

"Одной из важнейших задач рейса была проверка эффективности методов ледовой проводки и отработка непрерывного движения газовоза, ширина которого значительно превышает ледовый канал за ледоколом. Эта задача была с успехом выполнена, что позволило отойти от традиционной практики постоянного сопровождения транспортного судна ледоколом. В будущем это даст основу для наработки новых рекомендаций по выбору оптимальных схем ледовой проводки, определению скорости движения каравана, тактике движения в случае ледового сжатия", — рассказал Тонковидов.

Майский указ президента РФ Владимира Путина ставит задачу увеличить объем перевозок грузов по Севморпути до 80 миллионов тонн в 2024 году. Круглогодичные перевозки по Севморпути должны начаться в 2035 году. Грузопоток должен вырасти более чем до 130 миллионов тонн в год, следует из комплексного плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года, анонсированного Аналитическим центром при кабмине РФ.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.