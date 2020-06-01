МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Перевозки пассажиров на сети РЖД в поездах дальнего следования в мае 2020 года снизились на 78,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 2 миллионов человек, сообщила компания.

Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в апреле 2020 года на инфраструктуре снизились на 77% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,8 миллиона человек.