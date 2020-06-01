МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Россия в сутки выпускает девять миллионов защитных масок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, в первые недели эпидемии РФ отмечала напряженную ситуацию с доступностью таких товаров, как и многие другие страны, так как нигде в мире такие изделия не производились в достаточном количестве. РФ перепрофилировала многие организации для создания производственных мощностей для выпуска медоборудования, средств индивидуальной защиты и всех видов тестов для выявления коронавирус.

"Правительство выделило 33 миллиарда рублей на эти цели, и сегодня, по данным министерства промышленности и торговли, в сутки на российских предприятиях выпускается почти 9 миллионов защитных масок, более 250 тысяч защитных костюмов, 380 тысяч литров кожных антисептиков", – сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Российские предприятия нарастят производство масок к августу на 33% — до 12 миллионов в сутки, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

"Понятно, что микропредприятия, которые быстро подключились к работе, постепенно начнут уменьшать свои объемы производства, но серийное производство масок к концу июля у нас будет более 12 миллионов в сутки", — сказал министр.

По его словам, на сегодняшний день Россия производит 9 миллионов масок в сутки.