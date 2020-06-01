МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev SA (AB InBev) завершила сделку по продаже своего австралийского подразделения Carlton & United Breweries (CUB) японской компании Asahi Group Holdings, говорится в сообщении AB InBev.

Компания указывает, что сделка оценивается в 16 миллиардов австралийских долларов (около 11 миллиардов долларов). В рамках сделки AB InBev предоставила Asahi Group права на коммерциализацию портфеля международных брендов AB InBev в Австралии. Отмечается, что практически все доходы от продажи австралийского бизнеса будут направлены на погашение задолженности.

"Несмотря на непростую обстановку, коллеги, работавшие над этой сделкой, проявили большую преданность делу и сосредоточились на ее завершении. Я хотел бы поблагодарить их, а также команду CUB за их приверженность и стойкость", — приводятся в сообщении слова генерального директора AB InBev Карлоса Брито (Carlos Brito).

В июле 2019 года AB InBev договорилась о продаже своего австралийского дочернего подразделения CUB японской Asahi за 16 миллиардов австралийских долларов. Asahi для завершения сделки договорилась с банковской группой Sumitomo Mitsui Banking Corp (SMBC) о привлечении кредита на 1,185 триллиона иен (11 миллиардов долларов).

Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.

Японская пивоваренная компания Asahi Group основана в 1949 году, число сотрудников составляет около 30 тысяч человек.