МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" в июне планирует произвести 60 тысяч упаковок препарата "Олокизумаб", участвующего в исследованиях при терапии инфекции COVID-19, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

По словам министра, к созданию лекарств для терапии коронавируса и вакцин подключились фармкомпании, которые традиционно занимаются разработкой аналогичных препаратов. Так, в частности, сейчас проходят клинические исследования препарата "Левилимаб" компании Biocad.

"Р-Фарм" уже получил регистрационное удостоверение на "Олокизумаб" — это аналог по механизму действия препарата швейцарской компании Roche, которая поставляет на наш рынок свой противоревматоидный препарат, который по аналогу своих свойств обеспечивает борьбу с теми проявлениями, которые возникают у больных коронавирусом в тяжелой фазе пневмонии. В июне планируется произвести около 60 тысяч упаковок препарата. Сейчас компания готовит документы для регистрации за рубежом", — сказал он.

В 2020 году "Р-Фарм" запустила клиническое исследование, изучающее эффективность и безопасность "Олокизумаба" при терапии пациентов с тяжелым течением COVID-19, уточняли ранее в фармкомпании. Также в мае Минздрав РФ зарегистрировал препарат "Авифавир" для лечения коронавирусной инфекции, он был разработан совместным предприятием РФПИ и "Химрар". "Для расширения его производства компании уже одобрен льготный заём ФРП в размере 300 миллионов рублей", — отметил министр.

"Что касается вакцин, здесь сразу несколько российских компаний работает в этом направлении, и мы рассчитываем, что в июне-июле компании Biocad и "Генериум" вместе с предприятием "Вектор" Роспотребнадзора и с институтом Гамалеи выйдут уже на клинические испытания вакцин, которые должны быть успешно разработаны и производиться", — заявил Мантуров.

Как добавил министр, практически каждую неделю российские компании выпускают новые тест-системы. "И на основе технологии полимеразной цепной реакции (ПЦР) несколько российских производителей уже производят эту продукцию, причем вместе с амплификаторами, это высокоточные тест-системы. Отечественные предприятия также занимаются производством так называемых быстрых тестов, которые делаются по крови, на основе методов иммунохроматографии", — отметил Мантуров.