МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила производителю шоколада Lindt срок исполнения предупреждения в связи с выявленными "двойными стандартами" качества продукции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"Продлили до 31 июля", — сказали в ведомстве.

В начале декабря 2019 года ФАС по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом. Антимонопольное ведомство выдало производителям этих товаров предупреждения, они должны были быть исполнены в течение 30 дней с момента получения. Ariel и Persil уже представили необходимые данные в службу, сейчас она их анализирует.

Замглавы службы Андрей Кашеваров говорил, что предупреждения содержали две опции: производство и продажа в России товаров, тождественных по своим показателям продукции, которая реализуется в странах Европы, либо нанесение на упаковку обозначений, которые бы сообщали потребителям об отличии качественных показателей и условия использования товаров.