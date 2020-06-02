МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Сетевые продовольственные ритейлеры России в 2020 году покажут рост продаж, оборот небольших несетевых магазинов может снизиться, с точки зрения непродовольственной торговли делать прогнозы пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в апреле упал на 23,4% в годовом выражении — это рекордное снижение показателя за все время наблюдений. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в апреле уменьшился на 9,3%, тогда как оборот непродовольственной розницы упал на 36,7% к апрелю прошлого года.

"Могу сказать, что если брать продовольственный ритейл по крупным сетям и региональным — а это примерно 50% всего фуд-ритейла — то у них ситуация достаточно стабильная, и мы спокойны за то, что они этот год закончат с плюсом", — сказал Мантуров.

В то же время, по его словам, ситуация в небольших магазинах, которые не входят в торговые сети, существенно хуже. "Говорить сегодня о том, каков будет итог по году, мне сложно. Могу сказать точно, что по этому сегменту будет определенное снижение по объемам продаж. На сколько — рано пока давать такие заключения", — добавил министр.

"Если говорить о непродовольственном ритейле, по потребительским товарам и другой номенклатуре, мы готовы будем давать более четкий прогноз после того, как увидим, как они будут открываться в субъектах после снятия ограничений", — заметил глава Минпромторга.

Например, в Москве магазины непродовольственной торговли начали заново открываться с 1 июня. Мантуров также указал, что предприятия торговли могут воспользоваться мерами поддержки из числа общесистемных мер, которые уже были приняты правительством. "А если что-то потребуется дополнительно, будем рассматривать отдельно", — сказал министр.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") ria.ru в среду, 3 июня, в 12.00 мск.