МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Министерство обороны России объявило о том, что были отобраны добровольцы для проведения клинических испытаний уникальной отечественной вакцины от нового коронавируса.

Для испытаний были отобраны 50 военнослужащих, среди них — пять женщин. Все они прошли обследование и тестирование.

Испытания новой вакцины будут проходить на базе 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Здесь ранее изучали вакцины от лихорадки Эбола и ближневосточного синдрома.

Первая группа добровольцев, планируют в ведомстве, заедут для обследования и подготовки к эксперименту, завтра, 3 июня.

Накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о том, что клинические исследования первых вакцин от COVID-19 начнутся в июне. Это исследования компаний "Биокад" и "Генериум".

"В июне должны начаться клинические исследования первых вакцин, которые разрабатываются нашими фармкомпаниями "Биокад" и "Генериум" вместе с ведущими научными организациями Минздрава и Роспотребнадзора", — отмечал глава Минпромторга он в ходе заседания президиума координационного совета по коронавирусу.