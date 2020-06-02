МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО в первом квартале 2020 года вырос на 43% в годовом выражении и составил 22,484 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка группы составила 123,89 миллиарда рублей, показав снижение на 10%. Показатель EBITDA достиг 13,054 миллиарда рублей, снизившись на 39%. Рентабельность EBITDA снизилась на 5 процентных пунктов, до 10,5%.

Скорректированный чистый убыток (без учета неденежной переоценки валютных обязательств по лизингу) составил 15,7 миллиарда рублей. Выручка от регулярных пассажирских перевозок упала на 9,9%, до 102,1 миллиарда рублей из-за сокращения пассажиропотока на фоне пандемии коронавируса. Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 15,1%, до 4,8 миллиарда рублей на фоне роста объема перевозок грузов и почты на 11,6%. Прочая выручка снизилась на 14,6%, до 12,5 миллиарда рублей.

Операционные расходы сократились на 4,8%, до 137 миллиардов рублей, что обусловлено преимущественно сокращением перевозок, а также реализацией инициатив по сокращению постоянных расходов. Расходы на топливо снизились на 11,7% и составили 38,6 миллиарда рублей. Операционные расходы, за исключением расходов на топливо, снизились на 1,8%, до 98,4 миллиарда рублей. Расходы на обслуживание самолётов и пассажиров сократились на 4,9%, до 27,4 миллиарда рублей.

Расходы на оплату труда в январе-марте снизились на 6,4%, до 21,1 миллиарда рублей, прежде всего за счет сокращения затрат на оплату труда управленческого персонала. Расходы на техобслуживание самолетов увеличились на 49,4%, до 9,2 миллиарда рублей. Около трети данного роста приходится на плановое увеличение объема работ по сравнению с сопоставимым периодом, а оставшаяся часть роста расходов – преимущественно на дополнительную подготовку воздушных судов к возврату лизингодателям. Дополнительное давление оказал курсовой фактор.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы снизились на 7,2%, до 6,2 миллиарда рублей за счет дополнительных масштабных оптимизационных мер в отношении общехозяйственных, консультационных, маркетинговых расходов, включая полный отказ от проведения рекламных мероприятий. Также повлияло уменьшение затрат на системы бронирования в результате снижения спроса и закрытия бронирований на ближайшие месяцы. Прочие расходы снизились на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,2 миллиарда рублей.