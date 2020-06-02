МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Малый и средний бизнес Москвы получит 288 миллионов рублей субсидий, наибольшее число одобренных за последнюю неделю обращений относится к субсидиям для франчайзи, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"За время всей заявочной кампании отраслевые комиссии при департаменте вынесли решение о выделении субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса на общую сумму почти 288 миллионов рублей. Были одобрены 174 заявки. В связи с высоким спросом на получение финансовой помощи от города планируется запуск нового этапа приема документов по всем востребованным видам поддержки", — сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Отмечается, что только за последнюю неделю было одобрено более 40 заявок от столичных компаний.

"Отраслевые комиссии при департаменте за последнюю неделю мая одобрили 47 заявок на предоставление субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса. Размер выплат по ним составит 64,3 миллиона рублей", — сообщил Фурсин.

Отмечается, что самое большое число одобренных обращений относится к субсидиям для франчайзи, 15 компаний, работающих по договорам франшизы, смогут получить 12,7 миллиона рублей. Этот вид поддержки позволяет компенсировать затраты предпринимателям, работающим по договорам коммерческой концессии и субконцессии, а также по лицензионным и сублицензионным соглашениям. Претендовать на нее могут представители малого и среднего бизнеса, у которых договоры зарегистрированы в Роспатенте не ранее чем за пять лет до подачи заявки. В перечень возмещаемых расходов входят проценты по кредитам, затраты на лизинг или приобретение оборудования за свой счет, выплата вознаграждений правообладателю и затраты на коммунальные услуги. По этому виду поддержки предприниматели могут получить до одного миллиона рублей.

"10 компаний смогут получить экспортные гранты. Их общая сумма составит 40,2 миллиона рублей. Этот вид поддержки столичных экспортеров был утвержден в конце марта. Его размер равен 10 процентам от выручки по выполненным контрактам на реализацию продукции за рубежом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Москвы к настоящему моменту утвердило 13 видов субсидий. 1 июня завершился первый этап заявочной кампании по предоставлению финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Отраслевая комиссия еженедельно рассматривала документы и выносила по ним решения с середины апреля.