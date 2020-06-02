МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) в летней программе планирует полеты более чем по 140 направлениям по России, сообщили в пресс-службе компании.

"ЮТэйр" в летней программе планирует полеты более чем по 140 направлениям в России. Из них 108 — это межрегиональные маршруты, минуя Москву", — говорится в сообщении.

Детей до 12 лет авиакомпания будет перевозить за половину стоимости на всех рейсах при покупке билета с 1 по 30 июня.

"Авиакомпания адаптировала маршрутную сеть под запросы регионов, чтобы люди могли летать по России прямыми рейсами. 27 межрегиональных рейсов — абсолютно новые в расписании "ЮТэйр". Большая часть из них свяжет регионы с южными городами", — привели в пресс-службе слова президента авиакомпании Павла Пермякова.

Рейсы заводятся в расписание постепенно. Продажа билетов также открывается поэтапно. Билеты можно приобрести на сайте и в мобильном приложении авиакомпании.