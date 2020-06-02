МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российские торговые сети будут постепенно сокращать товарные запасы, быстрее это будет происходить в отношении скоропортящихся продуктов, например, мяса и яиц, сообщил РИА Новости представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие торговые сети РФ).

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил, что российские ритейлеры на фоне ажиотажного спроса в марте сформировали запасы товаров по некоторым позициям на срок от двух до четырех месяцев. По словам министра, запасы будут сокращаться на фоне снижения потребительского спроса, но происходить это будет постепенно.

"Спрос сейчас стабилизировался, покупатели стали разумно подходить к покупкам, и запасы будут постепенно сокращаться до обычного рекомендованного уровня. Быстрее это будет происходить по продуктам с ограниченным небольшим сроком хранения, которые быстро реализуются, например, мясо или яйца", — сообщил представитель АКОРТ.

Ассоциация указывает, что по рекомендациям органов государственной власти торговые сети формировали запасы товаров для долгосрочного покрытия спроса, в том числе ажиотажного, который возник в середине марта.

"Речь идет как о непродовольственных товарах первой необходимости, так и о продуктах питания, прежде всего — входящих в список социально значимых. Это была оправдано — спрос на некоторые категории товаров, например, на крупы или макаронные изделия, вырос на пике ажиотажа в несколько раз", — отметили в АКОРТ.

Россияне в марте текущего года на фоне распространения коронавируса и ослабления рубля резко увеличили спрос на ряд товаров длительного хранения — в частности, на крупы, макароны, товары личной гигиены. К концу марта ажиотаж прекратился. При этом с введением режима самоизоляции в регионах поменялось и потребительское поведение: граждане стали реже ходить в магазины и чаще покупать товары в интернете.