АНКАРА, 2 июн — ПРАЙМ. Турецкий национальный авиаперевозчик Turkish Airlines объявил о расширении международных рейсов с 18 июня.

Ранее авиакомпания сообщала о продлении до 28 мая режима приостановки всех международных рейсов на фоне пандемии коронавируса, затем сообщалось о продлении их приостановки до 10 июня.

"Из Базеля в Газиантеп, из Франкфурта в Элязыг… С 18 июня мы начнем прямые рейсы из 16 городов Европы в 14 аэропортов азиатской части Турции", — сообщил пресс-секретарь авиакомпании Яхья Устюн.

Как следует из расписания, среди стран, с которыми Турция возобновляет авиасообщение, — Германия, Великобритания, Швейцария, Австрия, Нидерланды и Украина. Пассажиры смогут прилететь из 16 городов этих стран в Анкару, Газиантеп, Элязыг, Диярбакыр, Анталью, Измир, Даламан, Бодрум, Трабзон, Орду, Кайсери, Конью, Самсун, Хатай.

Как сообщил в понедельник министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 827, умерли 23 человека. Это наименьшие суточные показатели новых случаев коронавируса в Турции и смертей от него с конца марта.