МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Российские компании ЖКХ получат госгарантии на 100 миллиардов рублей и возможность госсубсидирования ставок при кредитовании.

Такие меры предусмотрены в подготовленном правительством общенациональном плане восстановления экономики до конца 2021 года, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, документ в качестве мер поддержки российского жилищно-коммунального хозяйства предусматривает введение ускоренной процедуры контрактования на выполнение работ по капремонту за счет средств региональных операторов капитального ремонта.

Также в план включен пункт о федеральном субсидировании закупки оборудования, необходимого в том числе для перекладки ветхих коммунальных сетей. Как указывается в документе, субсидии будут выделятся регионам, муниципалитетам и ресурсоснабжающим организациям.